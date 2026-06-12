Esclusive e riserve, le prime anche sotto forma di attività tipiche e caratteristiche, continuano a essere il baluardo a difesa delle professioni organizzate in Ordini. È la Corte di cassazione a essere “guardiana” del sistema, anche rispetto a forme organizzative a latere dello studio professionale, come eventuali società di servizi.

L’ordinanza della Suprema corte 18764 del 9 giugno è destinata a far discutere per il rigore delle sue conclusioni, perché metterebbe fuori campo non solo chi esercita...