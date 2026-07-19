C’è un punto, nella nuova direttiva Ue 2026/1021 sulla lotta alla corruzione del 29 aprile 2026, pubblicata lo scorso 11 maggio, che merita particolare attenzione. Oltre ad ampliare la definizione dei reati, la direttiva si occupa infatti anche delle sanzioni per gli enti. L’articolo 14, paragrafo 3, fissa massimali parametrati al fatturato mondiale: almeno il 5% del fatturato globale, o in alternativa 40 milioni di euro, per la corruzione nel settore pubblico, l’appropriazione indebita e l’arricchimento...
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