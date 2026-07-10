Il premio derivante dalla partecipazione alla lotteria degli scontrini non può essere riscosso nel caso in cui il pagamento con strumenti tracciabili sia effettuato da un soggetto diverso dalla titolare del “codice lotteria”, avente una relazione more uxorio con la titolare di tale codice, ma che da un punto di vista legale non risulta essere iscritto nello stesso nucleo familiare certificato dallo stato di famiglia emesso dal Comune di residenza.
Con la sentenza 34/2026 del 26 gennaio 2026, la sezione...