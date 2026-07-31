Esclusa l’addizionale Irpef del 10% su bonus e stock option dei manager del settore finanziario se l’impresa eroga al Terzo settore una somma almeno doppia rispetto all’imposta dovuta. Con il provvedimento pubblicato il 30 luglio dall’agenzia delle Entrate, vengono definite condizioni e adempimenti per applicare la misura introdotta con la legge di Bilancio 2026.
Come già anticipato (si veda Il Sole 24 Ore del 26 dicembre 2025), inserendo un nuovo comma 2-ter all’articolo 33 del Dl 78/2010, si apre...