In tema di tributi locali, ai fini sanzionatori, quando l’ente impositore accerta violazioni tributarie che riguardano più anni di imposta, sia in ipotesi di omessa dichiarazione che di omesso versamento, il contribuente può invocare l’applicazione del cumulo giuridico. Questo è il principio sancito dalla Cgt di I grado di Roma con la sentenza 11056 del luglio 2026, sezione 3 (presidente e relatore Cameli). Il punto centrale della decisione è il superamento dell’orientamento giurisprudenziale più...

PER SAPERNE DI PIÙ Riproduzione riservata Ⓒ