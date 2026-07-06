La mappatura dei rischi fiscali per l’adempimento collaborativo, derivanti dai principi contabili, applicati dai contribuenti, si arricchisce delle indicazioni in tema di criptovalute e del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura.
Un provvedimento firmato dal direttore dell’agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, aggiorna le linee guida sul tax control framework, il sistema di rilevazione dei rischi fiscali per le imprese che accedono o sono già nel perimetro dell’adempimento collaborativo....