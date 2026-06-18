La risposta a interpello 112 del 29 maggio scorso esamina il trattamento convenzionale di una pensione Enpam percepita da una residente in Lussemburgo, maturata sia con attività libero‑professionale sia come specialista ambulatoriale convenzionato con il Ssn. Le Entrate distinguono le due componenti. La soluzione rappresenta una novità rispetto alla prassi e solleva questioni interpretative. Ricostruita l’evoluzione della prassi, si analizza il rapporto tra gli articoli 18, 19 e 22 della Convenzione Italia-Lussemburgo e si approfondisce il contrasto con la giurisprudenza sui medici convenzionati, evidenziando come il nodo centrale sia la natura della pensione: se derivi da un rapporto assimilabile al pubblico impiego o se invece sia una prestazione previdenziale.