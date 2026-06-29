Dal 1° luglio per il consumatore finale comprare beni online da Paesi terzi costerà 3 euro in più. Scatta da domani il nuovo dazio che l’Unione europea ha imposto sulle vendite a distanza e sui pacchi postali di valore non superiore a 150€.

La misura ha lo scopo principale di colpire le piattaforme di e-commerce che, attraverso un flusso costante e incontrollato di piccoli pacchetti (i dati attestano questo fenomeno nel 2025 in 5,9 miliardi di euro), generano pericolosi fenomeni sia in termini fiscali...