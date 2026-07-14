La tutela dei minori e la prevenzione degli abusi possono diventare l’occasione per ripensare l’intero sistema di governance degli enti sportivi, superando la logica dei molteplici adempimenti e costruendo un modello di compliance integrato.
È questa una delle indicazioni più innovative contenute nella relazione conclusiva della Commissione paritetica Coni-Cndcec, accompagnata da uno schema unitario di Mocas, da un modello semplificato per le realtà di minori dimensioni, dalle relative istruzioni ...