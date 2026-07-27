Cosa succede se l’imprenditore in crisi prosegue l’attività con l’affitto dell’azienda e un creditore decide di aggredire i beni che costituiscono il compendio aziendale affidato all’affittuaria? La tutela offerta dalle misure protettive può estendersi a beni necessari a garantire la continuità indipendentemente da chi ne abbia la disponibilità materiale o è sufficiente indirizzare l’esecuzione contro un soggetto formalmente diverso dal debitore per sottrarsi alla loro sfera di protezione?

Il Tribunale...