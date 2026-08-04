Il disegno di legge di riforma della responsabilità degli enti, approvato nel Consiglio dei ministri del 4 agosto, recepisce nella sostanza le proposte del Tavolo tecnico insediato presso il ministero della Giustizia intervenendo sul piano sostanziale e procedurale. La novità più rilevante concerne il criterio di imputazione: è eliminata l’attuale distinzione tra reati commessi da soggetti apicali, per i quali opera una presunzione di responsabilità dell’ente, superabile con la prova dell’idoneità...
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