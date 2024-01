Modelli dichiarativi, precompilati semplificati e più completi

Il decreto Adempimenti, attuativo della legge delega di Riforma fiscale, apporta numerose novità in tema di dichiarazioni, che riguardano sia i modelli precompilati, che si arricchiscono delle informazioni messe a disposizione dall’agenzia delle Entrate, che i modelli ordinari, i quali invece progressivamente perderanno quei dati non necessari ai fini delle imposte o già noti all’Amministrazione, in un’ottica di semplificazione. Infine, una novità importate riguarda i crediti d’imposta agevolativi, la cui omessa dichiarazione non comporterà la decadenza dal beneficio.