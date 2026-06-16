Oltre alle ipotesi di rettifica, sostanzialmente riconducibili agli errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, ci sono casi in cui è necessario procedere con un’integrazione del modello, qualora siano state indicate informazioni non corrette per motivi riconducibili allo stesso dichiarante. Fattispecie frequenti sono quelle in cui la non correttezza dei dati porta a integrazioni favorevoli al contribuente (da cui emergono minori debiti o maggiori crediti rispetto a quanto dichiarato inizialmente), oppure laddove l’errore non abbia di fatto alcun rilievo a livello reddituale.