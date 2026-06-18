Ultimi giorni per revocare il modello 730 inviato tramite web: la scadenza è fissata per lunedì 22 giugno. Fino a venerdì prossimo, il 26 giugno, sarà invece possibile revocare il modello Redditi persone fisiche in presenza di un F24 predisposto con le funzionalità dell’applicativo web della Precompilata. Se, invece, il modello Redditi persone fisiche è stato inviato senza F24 la revoca è possibile fino al 15 ottobre. In ogni caso è possibile annullare una volta sola, accedendo all’area riservata...

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