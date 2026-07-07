Con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate n. 200904 del 6 luglio 2026 sono emanate due nuove schede in base al tavolo tecnico istituito fra Entrate e Oic (Organismo italiano di contabilità) con provvedimento del 10 ottobre 2024 ai sensi dell’articolo 4 comma 1-quater del Dlgs 128/15 che in tema di cooperative compliance prevede da parte delle Entrate apposite linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio...

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