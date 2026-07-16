Si può presentare una dichiarazione integrativa per modificare la richiesta di rimborso di un credito in compensazione, ma non per prevederne la cessione infragruppo ex art. 43-ter del DPR 602/73. È questa la risposta n. 147 di ieri.
Alfa è la consolidante di un consolidato fiscale che, in relazione al periodo d’imposta 2023, aveva presentato il modello CNM in data 31 ottobre 2024 indicando un importo di circa 2,7 milioni di euro a credito da utilizzare in compensazione. Successivamente in data 3 ...