Il dialogo tra impresa e banca non è più costruito prevalentemente sull’analisi dei dati storici: bilanci, garanzie reali e andamento dei rapporti rappresentavano gli elementi principali attraverso i quali veniva espresso il giudizio sul merito creditizio.

L’introduzione della disciplina prudenziale di Basilea, il principio contabile internazionale Ifrs 9, le Linee guida dell’Autorità bancaria europea (Eba) e, sul versante interno, la crescente attenzione alla pianificazione prospettica richiesta ...