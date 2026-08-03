Prosegue il confronto tra i giudici di merito sulla declinazione della competenza territoriale nella composizione negoziata. Se, infatti, il legislatore ha espressamente individuato nel centro degli interessi principali (COMI) il criterio di collegamento per radicare la competenza del giudice delle misure protettive (art. 27 CCII), sterilizzando, inoltre, i trasferimenti intervenuti nel “periodo sospetto” di un anno dalla proposizione di una domanda di accesso agli strumenti giudiziali di risoluzione...
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