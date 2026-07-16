È stata pubblicata il 16 luglio 2026 la circolare n. 5/2026 dell’agenzia delle Entrate sulla composizione negoziata della crisi d’impresa, sul piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e sulle ristrutturazioni di gruppo, dopo che il 15 aprile scorso ne era stata messa in pubblica consultazione una bozza, il cui contenuto è stato sostanzialmente confermato.

I debiti oggetto dell’accordo

Anche nella composizione negoziata, come nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, la proposta transattiva deve avere ad oggetto i debiti...