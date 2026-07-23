Due terzi sia del capitale sia dei voti ai soci avvocati (o ad altri soci professionisti), una nuova disciplina per la ripartizione degli utili nelle società tra avvocati (Sta), il divieto di svolgere la propria attività prevalente in favore del socio non professionista, la possibilità dell’avvocato di partecipare a società tra professionisti (Stp), l’affermazione esplicita della responsabilità illimitata, in via solidale con la Sta, dell’avvocato che cagiona un danno a un cliente: sono questi i ...

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