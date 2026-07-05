Un aspetto particolarmente problematico del contenzioso sui bonus edilizi riguarda l’affermazione, sempre più ricorrente nella giurisprudenza penale, secondo cui l’inesistenza del credito costituirebbe un indice quasi presuntivo della consapevolezza del soggetto che lo utilizza in compensazione. Tale impostazione, se portata alle sue estreme conseguenze, rischia di alterare profondamente i princìpi che governano la responsabilità penale, trasformando il cessionario finale nell’approdo naturale delle...
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