Nell’ambito delle operazioni di conferimento di partecipazioni (domestiche e intracomunitarie) l’integrazione del controllo è sempre stato un tema che ha generato criticità, per cui è certamente stata bene accolta la novità introdotta dalla riforma tributaria. Ricordiamo infatti che, con la norma modificata, le fattispecie assoggettabili al dettato normativo del conferimento di partecipazioni in neutralità indotta o naturale (ex articolo 177, comma 2, e articolo 178, comma 1, lettera e, del Tuir) ...

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