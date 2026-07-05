La sentenza 744 del febbraio 2026 della Cgt di Salerno, sezione 1, (presidente Socci, relatore Severini) afferma un principio che potrebbe andare oltre il caso concreto. I giudici riconoscono come legittima la scelta del legislatore di derogare al principio del favor rei nella recente riforma delle sanzioni Iva, qualificandola come espressione di un mutamento strutturale dell’intero sistema punitivo tributario e della necessità di tutelare valori di rango superiore, tra cui l’effettività della lotta...
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