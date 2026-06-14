In forza di quanto stabilito dall’articolo 30 del Dpr 602/73, gli interessi di mora non vanno calcolati sulle sanzioni tributarie. Inoltre, siccome essi spettano, per legge, all’agenzia delle Entrate Riscossione solo in caso di inadempimento della cartella di pagamento regolarmente notificata (o dell’avviso di accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito Inps), l’eventuale contestazione in merito al loro calcolo non può che essere fatta valere in sede di ricorso avverso l’intimazione di pagamento...
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