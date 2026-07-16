Niente imposta di donazione, né tassazione ai fini reddituali, se il trust cessa anticipatamente e la titolarità del patrimonio vincolato in trust torna al disponente che l’aveva apportato al trust stesso: è il principio affermato dall’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 146 del 16 luglio sullo specifico tema della retrocessione, a favore del disponente di un trust, del diritto di nuda proprietà di una quota di partecipazione al capitale sociale di una Srl.
Il caso osservato era un...