Con la sentenza 6811 del maggio 2026, sezione 33 (giudice monocratico Papa), la Cgt di I grado di Roma ha annullato l’avviso di liquidazione con cui l’ufficio fiscale aveva assoggettato a imposta di registro l’atto di revoca della precedente dichiarazione unilaterale di inadempimento, che aveva comportato l’effetto di annullare la vendita di un bene con riserva di proprietà, atteso che la revoca non aveva inciso sull’originaria natura della vendita soggetta a riserva di proprietà, non essendovi stato...

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