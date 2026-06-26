La nuova Transizione 5.0 ha aperto lo sportello il 12 giugno e in dieci giorni ha raccolto 3.355 comunicazioni per quasi 1,25 miliardi di euro di investimenti. Sono numeri di avvio robusti, che hanno però alimentato un timore ricorrente: che le risorse si esauriscano in fretta, come accaduto con i plafond delle misure precedenti. È una preoccupazione comprensibile, ma poggia su un equivoco, perché la nuova Transizione 5.0 non è costruita come gli incentivi che l’hanno preceduta.

Industria 4.0 e Transizione...