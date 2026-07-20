La Nuova Transizione 5.0 (Nt50), introdotta dall’articolo 1, commi 427-436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, riconosce una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni degli allegati IV e V e degli impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili. L’impresa può inviare una o più comunicazioni preventive, riferite a beni o a strutture produttive diversi; ciascuna apre un proprio procedimento, scandito da tre fasi: preventiva, conferma, completamento. La soglia dell’acconto del 20%, attorno...
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