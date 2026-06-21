Non è illegittima la cartella di pagamento, emessa ai sensi dell’articolo 36- bis, Dpr 600/1973, senza il preventivo invio della comunicazione di irregolarità, trattandosi di una procedura di mera liquidazione delle somme dovute. D’altro canto, la mancata ricezione della comunicazione non impedisce al contribuente di ottenere la riduzione delle sanzioni, versando quanto dovuto entro 30 giorni (oggi 60) dalla notifica della cartella. Queste le conclusioni della sentenza 447 del febbraio 2026 della...
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