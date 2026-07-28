I nuovi più lunghi termini in vigore dall’1/9/2024 per presentare la dichiarazione omessa non sono ora allineati con la corrispondente non punibilità penale e rischiano di provocare una sorta di autodenuncia ai fini penali per coloro che beneficiano di tali nuovi termini.
Il comma 2 dell’articolo 13 del Dlgs n. 74/2000 – introdotto dal Dlgs. 158/2015 – prevede una causa di non punibilità qualora i debiti tributari, comprensivi di sanzioni e interessi, siano estinti mediante integrale pagamento:
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