La sanzione per omesso monitoraggio dell’immobile estero colpisce un solo periodo d’imposta ed è sanabile con la presentazione di una sola dichiarazione integrativa.

Questo è quanto sembra emergere da un’analisi congiunta delle disposizioni attualmente in vigore. L’obbligo di monitoraggio è stato introdotto dall’articolo 4 del Dl 167/1990, il quale prescrive in capo alle persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Dpr 917/1986, residenti in Italia...