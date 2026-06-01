Permane nella giurisprudenza di merito il contrasto sull’individuazione della golden class, la classe beneficiaria di una quota del surplus concordatario che, ove favorevole, consente l’omologa del concordato anche in mancanza di approvazione della proposta a maggioranza delle classi a termini del secondo periodo dell’articolo 112, comma 2, Ccii.
Da un lato, c’è chi ritiene che la proposta sia approvata dalla classe maltrattata, composta di privilegiati trattati in maniera deteriore rispetto a quanto...