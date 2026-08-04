Ammortamenti e costi ripartiti su più esercizi, il termine di decadenza per la notifica degli accertamenti decorre con riferimento al primo esercizio di deduzione. Lo prevede il decreto correttivo omnibus che, all’articolo 22, recepisce, con alcuni vincoli, quanto suggerito nel parere della Commissione finanze e tesoro del Senato. Lo stop agli accertamenti “perenni” scatterà solo per i beni e servizi acquistati dal periodo di imposta 2027 e si prevede che, una volta intervenuto (tempestivamente) ...

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