Terzo settore, da coordinare l’exit finale delle Onlus per la chiusura dell’Anagrafe. La definitiva operatività della riforma del Terzo settore ha segnato un punto di svolta per il mondo non profit, avviando il superamento di regimi fiscali preesistenti tra cui quello delle Onlus (di cui al Dlgs 460/1997). Si è trattato di un processo graduale, che ha visto tappe fondamentali come la chiusura a nuove iscrizioni dell’Anagrafe Onlus (dal 23 novembre 2021) e la sua definitiva chiusura (a far data dal...

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