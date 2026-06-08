Sul Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl) è partito un acceso confronto, in punta di diritto, tra Consiglio nazionale dei commercialisti e il ministero del Lavoro. Il Siisl è il portale digitale del ministero del Lavoro gestito dall’Inps creato per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e promuovere percorsi di formazione e inclusione.

Il Consiglio nazionale dei commercialisti scrive alla ministra del Lavoro Maria Calderone per chiedere chiarimenti sul funzionamento...