Il diritto di recesso del socio di società per azioni costituisce uno dei principali presidi di tutela delle minoranze azionarie nell’ambito dell’approvazione, tra le altre, di talune operazioni straordinarie: tale istituto consente infatti al socio di ottenere la liquidazione della propria partecipazione e, pertanto, monetizzare il proprio investimento, qualora, senza il proprio consenso, vengano adottate decisioni che alterino in misura significativa la propria situazione giuridica soggettiva, ...
Riproduzione riservata Ⓒ