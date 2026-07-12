Lo Statuto del contribuente (articolo 6-bis, comma 4) impone al Fisco di motivare l’atto conclusivo del contraddittorio endoprocedimentale con specifico riferimento alle osservazioni del contribuente che ritiene di non accogliere. Quando il contribuente deposita – in risposta allo schema d’atto – documentazione analitica, idonea a contestare una ricostruzione induttiva del reddito, l’ufficio non può limitarsi a una formula di stile che affermi, in termini generici, la non utilità dei documenti prodotti...
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