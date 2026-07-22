La verifica della regolarità fiscale e contributiva di professionisti e artigiani da parte della Pubblica amministrazione avviene attraverso un portale ad hoc messo a disposizione dall’agenzia delle Entrate-Riscossione.
Lo segnala il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con l’informativa 99/2026. Il documento ripercorre i passaggi normativi che hanno preceduto l’introduzione di questo controllo preventivo e le modifiche introdotte prima della sua entrata in vigore (15...