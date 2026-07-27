Cresce l’affidabilità fiscale dei professionisti. E lo fa a ritmo più sostenuto rispetto a quello della media di tutti i contribuenti. Lo dimostrano i numeri delle dichiarazioni del 2025 (anno di imposta 2024) dei contribuenti soggetti alle “pagelle fiscali” Isa, gli Indicatori sintetici di affidabilità.

Secondo l’elaborazione del Sole 24 Ore del Lunedì su 269mila professionisti che hanno presentato gli Isa, quelli “affidabili” – vale a dire che hanno ottenuto un voto da «8» in su – sono stati poco...