Precompilata anche per i titolari di partita Iva. Attenzione, però, alle correzioni necessarie. L’agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida relativa al modello Redditi Persone Fisiche precompilato, disponibile per i titolari di partita Iva, anche laddove applichino il regime forfettario o il regime di vantaggio.
La dichiarazione precompilata è disponibile in due modalità: quella “web” che non richiede di scaricare alcun software e che può essere utilizzata solo dai contribuenti diversi da quelli...