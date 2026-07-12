Con il nuovo articolo 3, comma 4-ter, del Testo unico sulle successioni e donazioni, la disciplina dei passaggi generazionali in esenzione presenta – rispetto al passato – un ambito applicativo decisamente più esteso. Le modifiche introdotte dal Dlgs 139/2024 hanno infatti inciso in modo significativo sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo.

Questo “cambio di marcia” è stato sottolineato anche dal recente studio n. 100-2024/T del Notariato, che ha mostrato di apprezzare gli sforzi della riforma...