Pubblicate le linee guida sulla devoluzione del patrimonio nel Terzo settore. La notizia arriva con la nota 9981, uscita ieri dal ministero del Lavoro e Politiche sociali quale guida per assicurare l’uniforme applicazione della normativa da parte degli Uffici del Registro unico del Terzo settore (Runts). Il documento interviene in una fase centrale per gli uffici, chiamati a gestire le transizioni delle onlus nel Terzo settore nonché le ipotesi di uscita degli enti dal Runts.
Come noto, a presidio...