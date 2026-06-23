La consulenza giuridica 7/2026 è intervenuta fornendo modalità operative relative al recupero dell’Iva in relazione alle somme versate a titolo di payback sui dispositivi medici. In particolare, vengono fornite indicazioni in merito alla determinazione dell’Iva, nei casi in cui tale dato non sia stato comunicato dalle Regioni, al documento contabile e alle modalità e termini di registrazione per esercitare il diritto di detrazione.

Il meccanismo del payback sui dispositivi medici è stato introdotto...