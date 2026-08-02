Nella seconda metà del 2026 il calendario della certificazione del Tax control framework (Tcf) registra la scadenza di due adempimenti che riguardano diverse platee di società che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo e che presentano alcuni margini di incertezza interpretativa.
La prima scadenza, fissata al 30 settembre 2026, riguarda le società che hanno presentato istanza di ammissione a tale regime nel 2024 (dal 18 gennaio) e nel 2025 (nuovi richiedenti). Tali soggetti devono dotarsi...