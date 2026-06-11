Ai fini della configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta, il giudice penale ha il potere/dovere di accertare la titolarità sostanziale del debito tributario in capo all’amministratore di fatto (o imprenditore occulto), anche in assenza di un formale atto di accertamento o di una quantificazione del credito da parte dell’Amministrazione nei suoi confronti.
La vicenda trae origine da un’indagine penale ad un laboratorio di sartoria che, per svariati anni, era stato gestito attraverso una successione...