Il testo del decreto legislativo Omnibus definitivamente approvato il 4 agosto recepisce le indicazioni dei pareri parlamentari per ciò che concerne il reddito d’impresa. E prevede infatti che ogni norma che fa riferimento al Tuir attuale presenti il medesimo riferimento al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi (Dlgs 117/2026) che si applicherà dal 1° gennaio 2027.
Viene recepita anche l’esigenza di differire, dall’attuale scadenza del 30 settembre 2026 a quella...