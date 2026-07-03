Nullo il preliminare di permuta immobiliare se gli appartamenti da costruire, promessi in cambio del trasferimento di terreni, non sono individuati nel contratto con criteri oggettivi sufficienti. Lo afferma la Cassazione, con l’ordinanza n. 18609, depositata l’8 giugno 2026.

La controversia è originata da un contratto preliminare di permuta avente a oggetto alcuni terreni, da una parte, e beni da costruire dall’altra. Il Tribunale aveva escluso la nullità del contratto, ritenendo sufficiente, trattandosi...