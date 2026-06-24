L’articolo 25-bis, comma 5 bis, Dlgs. n. 546/1992 impone al giudice tributario di non tenere conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non sia depositata nel fascicolo telematico la copia informatica munita di attestazione di conformità all’originale. Il deposito tardivo di tale attestazione, avvenuto nel giorno stesso dell’udienza – e quindi oltre il termine di venti giorni liberi previsto dall’articolo 32, primo comma, Dlgs. n. 546/1992 – non è idoneo a sanare l’omissione, ...

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