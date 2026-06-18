Nella determinazione del periodo decennale di monitoraggio anteriore alle cessione dell’immobile su cui sono stati effettuati interventi Superbonus (anche ai fini dell’individuazione della esclusione legata all’averlo adibito ad abitazione principale propria o dei familiari per la maggio parte del tempo) non va considerata la rinuncia a titolo gratuito all’usufrutto, così come l’estinzione del medesimo per la morte dell’usufruttuario, mentre ha rilievo l’eventuale acquisto dell’usufrutto a titolo...
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