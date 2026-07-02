Convenzione Italia-Brasile, il credito di imposta sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni spetta quando l’imposta sostitutiva è obbligatoria per legge
La clausola delle convenzioni contro le doppie imposizioni secondo cui non spetta il credito d’imposta per i redditi assoggettati a imposizione mediante ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva opera esclusivamente quando tale regime sia stato liberamente scelto dal contribuente e non nei casi in cui l’imposta sostitutiva sia applicata...